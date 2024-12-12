Yeni Opel Frontera gelecek yıl Türkiye'de satışa çıkacak

AA & Ensonhaber

Opel, yeni nesil SUV modeli Frontera'yı Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tamamen elektrikli ve 48V hibrit motor seçenekleriyle sunulacak olan Yeni Frontera, şık tasarımı, geniş iç hacmi ve çevre dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.

YENİ "ŞİMŞEK" LOGOSU VE ÖN TASARIM

Yeni Frontera, Opel'in yeni "şimşek" logosunu taşıyan ilk model olacak. Opel Vizör adı verilen ön panel, kesintisiz tasarımı ve Eco LED farlarıyla modern bir görünüm sunuyor.

İkizkenar soğutma açıklığı ve belirgin çamurluklar, aracın güçlü duruşunu vurguluyor.

GENİŞ VE FERAH İÇ MEKAN

Yeni Frontera, geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor. Gösterge panelindeki ve kapılardaki dekor detayları, ferahlık hissini artırıyor.

İki adet 10 inçlik ekranlı Pure Panel kokpit ve yeni direksiyon simidi, modern bir görünüm sağlıyor.

Opel, Yeni Frontera'da konfor ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor. Intelli-Seat koltuklar, yolculuklarda maksimum konfor sağlıyor.

Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı ve krom öğelerin olmaması, çevre dostu bir yaklaşımı yansıtıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Frontera, tamamen elektrikli ve 48V hibrit motor seçenekleriyle sunulacak. Yeni Frontera Hybrid, 136 HP güç üreten 1.2 litrelik benzinli motor ve 28 HP güç üreten elektrikli motor ile donatılmış. 6 ileri çift kavramalı şanzıman, akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.