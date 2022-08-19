Yeni Opel Mokka ağustos ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa sunulan yeni Opel Mokka'nın ağustos ayı güncel fiyat listesine ve öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

2020 Haziran ayında Mokka-e adını taşıyan tamamen elektrikli versiyonuyla tanıtılan 2021 Opel Mokka ailesi, uzunca bekleyişin ardından geçtiğimiz yıl haziran ayında Türkiye'de satışa sunulmuştu.

2017'de PSA tarafından satın alınan Opel'in yeni tasarım çizgilerini taşıyan Mokka, Opel Corsa ve Peugeot 208 gibi modeller ile aynı platformu kullanıyor.

Opel Mokka fiyat listesi - Ağustos 2022

Yeni Opel Mokka Türkiye'de Elegance, GS Line ve Ultimate donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Otomobilin fiyat listesi ve bir önceki aylara göre değişimi şu şekilde:

1.2 130 HP BENZİN AT8 - Elegance

Haziran: 738 bin 900 TL

Temmuz: 759 bin 900 TL

Ağustos: 776 bin 900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 - GS Line

Haziran: 799 bin 900 TL

Temmuz: 799 bin 900 TL

Ağustos: 806 bin 900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 - Ultimate

Haziran: 844 bin 900 TL

Temmuz: 844 bin 900 TL

Ağustos: 869 bin 900 TL

Donanım paketleri

Opel Mokka Elegance paketinde 17 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlar, Full LED ön farlar ve LED arka stoplar, 7 inç dijital gösterge ekranı, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, ön çarpışma uyarısı ve aktif acil frenleme sistemi gibi donanımlar bulunuyor.

Mokka GS Line paketindeyse ek olarak 18 inç çaplı jantlar, çift renk tavan, kör nokta uyarı sistemi, otomatik katlanır yan aynalar ve alaşımlı spor pedallar öne çıkıyor.

Mokka Ultimate'de ise Alcantara koltuk döşemesi, 12 inç dijital gösterge ekranı, 3 boyutlu navigasyon desteğine sahip 10 inçlik Multimedya Navi Pro ekranı, LED matrix ön farlar, koltuk ısıtma, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı bulunuyor.