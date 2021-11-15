Yeni Opel Mokka-e'ye altın direksiyon ödülü

Opel, elektrikli Mokka-e ile Alman Auto Bild dergisinin her yıl düzenlediği 'Altın Direksiyon Ödülleri' kapsamında '25.000 Euro Altındaki En İyi Otomobil' seçildi.

Opel'in haziran ayında ilk kez satışa sunduğu yeni Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, 2022'nin ilk yarısında Türkiye'ye gelecek.

Yeni Opel Mokka-e, tamamen elektrikli motoru ile emisyonsuz ve keyifli bir sürüş sunuyor. Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Mokka ile eğlenceyi ve modernliği harmanlayan tamamen yeni bir otomobil ortaya koyuyor.

ALTIN DİREKSİYON ÖDÜLÜ ALDI

Opel, elektrikli Mokka-e ile Alman Auto Bild dergisinin her yıl düzenlediği 'Altın Direksiyon Ödülleri' kapsamında '25.000 Evro Altındaki En İyi Otomobil' seçildi. Geçen yıl ise elektrikli Opel Corsa-e, “Altın Direksiyon Ödülü’nü” kazanmıştı.

2017 yılında Ampera-e, 2020 yılında Corsa-e, 2021 yılında Mokka-e, Opel’in üçüncü elektrikli ve ilk SUV’u olarak ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel ÜSt Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, "Opel Mokka-e modelimiz sıradan bir otomobil değil ve bu yıl layık görüldüğü 'Altın Direksiyon Ödülü' ile bunu bir kez daha kanıtladı.

En ileri teknolojiler ve benzersiz tasarımıyla Mokka-e, elektrikli ulaşımı her yönden eğlenceli hale getiriyor. Müşterilerimizin, AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının ve uzman basın mensuplarından oluşan jürinin de bunu bu şekilde görüyor olmasından çok memnunuz." dedi.

TEKNİK DETAYLAR

Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor.

Elektrikli sistem, son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal', 'Eko' ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor.

Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

Yeni Opel Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı yüzde 80 seviyesine 30 dakikada şarj etme imkanı tanıyor.

Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Eko sürüş modu, menzili daha da uzatabiliyor. Ev tipi priz için kablo çözümü, wall box veya yüksek hızlı şarj olsun, yeni Mokka-e tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor.