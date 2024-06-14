Yeni Opel Mokka Hybrid tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri Almanya'da siparişe açılan yeni Opel Mokka Hybrid modelinin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Stellantis, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip yeni motorunu şimdi de Opel Mokka modeline entegre etti.

Opel Mokka Hybrid, 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motorun 136 hp güç ve 230 Nm tork sunan en güçlü seçeneğiyle donatıldı.

Buna ek olarak, 6 ileri ıslak çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen küçük bir elektrik motoru da mevcut. Bu motor, tek başına 28 hp güç ve 55 Nm tork üretiyor.

Elektrik motoru, frenleme sırasında otomatik şarj olan 48V lityum iyon batarya ile birlikte geliyor.

Yüzde 20 yakıt tasarrufu

Opel, hafif hibrit sistemin saf benzinli muadiline göre yüzde 20 oranında yakıt tasarrufu sağladığını açıkladı. Mokka Hybrid'in yakıt tüketimi ise 4.9 litre/100 km olarak duyuruldu.

Opel Mokka Hybrid, diğer Stellantis modellerinde olduğu gibi Eko, Normal ve Sport sürüş modlarına sahip.

0-100 km/s hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 207 km/s ile sınırlandırıldı.

Yeni Opel Mokka Hybrid fiyatı

Opel Mokka Hybrid, Almanya'da 31 bin 915 eurodan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı.