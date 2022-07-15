Petrol
98.78
-0.32%
Euro
17.5416
0.37%
Dolar
17.4921
0.36%
Altın
958.33
-0.06%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.286
3.04%
BTXN Coin
7.68
7.41%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Yeni Opel Mokka temmuz ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa sunulan yeni Opel Mokka'nın temmuz ayı güncel fiyat listesine ve öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni Opel Mokka temmuz ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    2020 Haziran ayında Mokka-e adını taşıyan tamamen elektrikli versiyonuyla tanıtılan 2021 Opel Mokka ailesi, uzunca bekleyişin ardından geçtiğimiz yıl haziran ayında Türkiye'de yollara çıktı.

    2017'de PSA tarafından satın alınan Opel'in yeni tasarım çizgilerini taşıyan Mokka, Opel Corsa ve Peugeot 208 gibi modeller ile aynı platformu kullanıyor.

    Opel markası için birçok ilki temsil etmesiyle ayrı bir yere sahip olan Mokka, temmuz ayının gelmesi ile birlikte fiyatları güncelledi.

    Opel Mokka fiyat listesi  - Temmuz 2022

    Yeni Opel Mokka Türkiye'de EleganceGS Line ve Ultimate donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Otomobilin fiyat listesi ve bir önceki aya göre değişimi şu şekilde:

    1.2 130 HP BENZİN AT8 - Elegance

    • Haziran: 738 bin 900 TL
    • Temmuz: 759 bin 900 TL

    1.2 130 HP BENZİN AT8 - GS Line

    • Haziran: 799 bin 900 TL
    • Temmuz: 799 bin 900 TL

    1.2 130 HP BENZİN AT8 - Ultimate

    • Haziran: 844 bin 900 TL
    • Temmuz: 844 bin 900 TL

    mokka

    Donanım paketleri

    Opel Mokka Elegance paketinde 17 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlar, Full LED ön farlar ve LED arka stoplar, 7 inç dijital gösterge ekranı, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, ön çarpışma uyarısı ve aktif acil frenleme sistemi gibi donanımlar bulunuyor.

    Mokka GS Line paketindeyse ek olarak 18 inç çaplı jantlar, çift renk tavan, kör nokta uyarı sistemi, otomatik katlanır yan aynalar ve alaşımlı spor pedallar öne çıkıyor.

    Mokka Ultimate'de ise Alcantara koltuk döşemesi, 12 inç dijital gösterge ekranı, 3 boyutlu navigasyon desteğine sahip 10 inçlik Multimedya Navi Pro ekranı, LED matrix ön farlar, koltuk ısıtma, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı bulunuyor.

    OPEL MOKKA

    opel mokka

    opel mokka

    opel mokka

    opel-mokka

    opel-mokka

    opel-mokka

    opel mokka


    İlginizi Çekebilir

    Aile Destek Programı detayları belli oldu!
    Yaşam

    Aile Destek Programı detayları belli oldu!

    Artan resesyon endişesi fiyatlamaları zora soktu
    Ekonomi

    Artan resesyon endişesi fiyatlamaları zora soktu

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir