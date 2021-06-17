Yeni Opel Mokka Türkiye'ye geldi: İşte fiyatı ve özellikleri

Tamamen elektrikli versiyonu da bulunan 2021 Opel Mokka, uzun bir aranın ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin satış fiyatına ve detaylı özelliklerine yakından bakıyoruz...

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Mokka-e adını taşıyan tamamen elektrikli versiyonuyla tanıtılan 2021 Opel Mokka ailesi, uzunca bekleyişin ardından Türkiye pazarına geldi.

2017'de PSA tarafından satın alınan Opel'in yeni tasarım çizgilerini taşıyan Mokka, Opel Corsa ve Peugeot 208 gibi modeller ile aynı platformu paylaşıyor.

OPEL MOKKA TASARIMI

Yeni Mokka’nın ön bölümünde logo, ızgara ve farların tek bir çerçeve içerisinde bütün olarak ele alındığı “Vizor” isimli bir tasarım karşımıza çıkıyor.

Gövde rengi ve siyah tavan arasındaki bağlantıyı krom şeritle sağlayan 2021 Opel Mokka’nın motor kaputu ve yan ayna kapakları da karanlık tarafa geçti.

Tampon, çamurluk ve eteklerde siyah plastik eklentilere yer verilen elektrikli Mokka’nın 18 inç çaplı yeni jantları da sportif tasarımını desteklendi.

2021 Opel Mokka’nın arka bölümünde ise ön farlarla uyumlu grafiklere sahip ince stop grubu ve siyah bagaj spoyleri yer alıyor..

Yeni Mokka’nın genel tasarımına baktığımızda sade ve akıcı çizgilere sahip olduğunu söylemek mümkün.

2021 Opel Mokka’nın iç mekanına baktığımızda ise Pure Panel adı verilen dijital kokpit karşımıza çıkıyor.

Dikey hava menfezlerinin arasına sıkıştırılan bu panel, üst versiyonlarda 12 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç bilgi-eğlence sisteminden oluşuyor.

Klima ayarlarının fiziksel düğmelerle yapıldığı alanda, kablosuz şarj ünitesinin yanı sıra parlak siyah ve krom detaylar dikkat çekiyor.

350 litre bagaj hacmi sunan yeni Mokka, önceki jenerasyona kıyasla sadece 6 litre kayıp yaşadı.

OPEL MOKKA TEKNİK DETAYLAR

Yeni Opel Mokka Türkiye'de Elegance, GS Line ve Ultimate donanım seviyeleriyle satışa sunuldu.

Kaputun altındaysa 130 beygir güç üreten 1.2 litre turbo benzinli motora yer veriliyor. Söz konusu motor, AT8 otomatik şanzımanla kombine edildi.

Öte yandan, tamamen elektrikli Mokka-e modelinin gelecek yıl Türkiye'de olması bekleniyor.

DONANIM PAKETLERİ

2021 Opel Mokka Elegance paketinde 17 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlar, Full LED ön farlar ve LED arka stoplar, 7 inç dijital gösterge ekranı, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, ön çarpışma uyarısı ve aktif acil frenleme sistemi gibi donanımlar bulunuyor.

Mokka GS Line paketindeyse ek olarak 18 inç çaplı jantlar, çift renk tavan, kör nokta uyarı sistemi, otomatik katlanır yan aynalar ve alaşımlı spor pedallar öne çıkıyor.

Mokka Ultimate'de ise Alcantara koltuk döşemesi, 12 inç dijital gösterge ekranı, 3 boyutlu navigasyon desteğine sahip 10 inçlik Multimedya Navi Pro ekranı, LED matrix ön farlar, koltuk ısıtma, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı bulunuyor.

OPEL MOKKA TÜRKİYE FİYATLARI

Opel Mokka'nın donanım seviyelerine göre açıklanan Türkiye fiyatları şu şekilde: