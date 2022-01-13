Yeni ÖTV oranları sonrası araç fiyatlarındaki değişim

Otomobillerin yeni ÖTV oranları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu düzenleme, otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı? Detaylar haberimizde...

Son zamanlarda ülkemizde satılan sıfır otomobil fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, ÖTV değişikliğini gündeme getirmişti.

Otomobiller için uzun zamandır beklenen ÖTV matrah güncellemesi, Resmi Gazete'te yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemede, ÖTV matrahı artırılıp, ara dilimler eklendi.

Matrah güncellemesi ve yeni ara dilimlerin etkisiyle otomobillerin fiyatlarında indirimler yapılacak.

YENİ ÖTV DİLİMLERİ

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen otomobiller için yüzde 45, 50 ve 80 şeklinde üç farklı ÖTV oranı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte, artık yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şeklinde beş farklı ÖTV uygulanacak.

OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Daha önceki düzende, yüzde 50'lik ÖTV oranı uygulanan otomobillerin yüzde 80'lik dilime geçmesiyle birlikte fiyata ciddi oranda zam geliyordu. Şimdi ise yüzde 50'lik dilimdeki bir otomobil, yüzde 60'lık dilime geçecek ve sert fiyat yükselişleri olmayacak.

Peki bu düzenleme otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte bazı modellerin ÖTV değişikliği sonrası muhtemel satış fiyatları:

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Eski fiyat: 421 bin 750 TL

Yeni fiyat: 398 bin 300 TL

Toyota Yaris 1.0 Vision Manuel

Eski fiyat: 371 bin 500 TL

Yeni fiyat: 330 bin 200 TL

Kia Rio 1.2 Manuel:

Eski fiyat: 325 bin 900 TL

Yeni fiyat: 289 bin 600 TL

Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel

Eski fiyat: 394 bin 700 TL

Yeni fiyat: 372 bin 300 TL

Yeni Renault Clio 1.0 TCe Joy

Eski fiyat: 349 bin TL

Yeni fiyat: 310 bin TL

Volkswagen Polo 1.0 Manuel

Eski fiyat: 360 bin 400 TL

Yeni fiyat: 320 bin 300 TL

Mitsubishi Space Star 1.2 Insense CVT

Eski fiyat: 345 bin 250 TL

Yeni fiyat: 306 bin 888 TL

Seat Ibiza 1.0 EVO 80 HP

Eski fiyat: 339 bin TL

Yeni fiyat: 301 bin 300 TL

Renault Megane Sedan 1.3 TCe Joy

Eski fiyat: 407 bin TL

Yeni fiyat: 384 bin 389 TL

Opel Corsa 1.2 benzinli manuel

Eski fiyat: 379 bin 900 TL

Yeni fiyat: 324 bin 700 TL

Yeni Renault Taliant 1.0 SCe Joy

Eski fiyat: 339 bin TL

Yeni fiyat: 301 bin 300 TL

Peugeot 208 1.2 benzinli manuel

Eski fiyat: 351 bin TL

Yeni fiyat: 312 bin TL

Yeni Dacia Duster 1.0

Eski fiyat: 386 bin 900 TL

Yeni fiyat: 365 bin 404 TL





Hyundai Bayon 1.4 MPI

Eski fiyat: 332 bin 100 TL

Yeni fiyat: 295 bin 200 TL

Fiat Egea Cross Street 1.4

Eski fiyat: 267 bin 900 TL

Yeni fiyat: 223 bin 250 TL

Hyundai City 1.5L benzinli

Eski fiyat: 385 bin 200 TL

Yeni fiyat: 363 bin 800 TL

Fiat Egea Sedan 1.3 Multijet Easy

Eski fiyat: 373 bin 900 TL

Yeni fiyat: 353 bin 100 TL

Yeni Dacia Sandero Stepway

Eski fiyat: 358 bin TL

Yeni fiyat: 318 bin 200 TL

Citroen C3 1.2 Puretech