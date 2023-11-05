Yeni Passat: Skoda Suberb resmen tanıtıldı Volkswagen Grubu'nun "yeni Passat'ı" Superb, düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Yeni nesil Superb modellerinin ipucu görüntülerini bir süredir bizlerle paylaşan Skoda, otomobilinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Volkswagen Grubu'nun "yeni Passat'ı" Superb, tasarım anlamında çok fazla değişiklik sunmuyor.

Dördüncü nesil Superb, en büyük değişimi kabin içerisinde yaşadı. Geleneksel kontrollerin büyük bir kısmına veda eden Superb, orta konsolda bulunan üç adet radyal selektörle geliyor.

Skoda Superb teknik detaylar

Giriş versiyonda 1.5 TSI motorun yarı hibrit destekli versiyonu karşımıza çıkıyor.

Bir üst basamakta ise 2.0 litrelik TSI motorun 204 ve 265 bg güç üretebilen iki seçeneği bulunuyor.

Yeni Superb, dizel motorları kullanmayı sürdürecek. 2.0 TDI ünite ile donatılacak dizel modeller, 150 veya 193 bg güç seçenekleri sunacak.

Benzinli ve dizel motorların tamamı 7 ileri DSG şanzıman ile birlikte geliyor.

Öte yandan, otomobilin station wagon versiyonu, ailenin tam hibrit seçeneğe sahip tek modeli olacak.

1.5 litrelik TSI ünite ile bir elektromotoru kombine eden bu sistem, 204 bg güç üretebiliyor.

25.7 kWh'lik batarya paketi, aracın yaklaşık 100 km elektrikli menzile sahip olmasını sağlıyor.

Yeni Skoda Superb modelinin fiyatı ise önümüzdeki haftalarda belli olacak.