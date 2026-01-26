Yeni Peugeot 208, 2027 yılının başlarında satışa çıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomobil dünyasının en çok merak edilen modellerinden biri olan yeni Peugeot 208 için geri sayım başladı.

Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılması beklenen yeni nesil araç, teknik altyapısı ve tasarımıyla tamamen değişerek kompakt sınıf sevenlerin karşısına çıkacak.

Yeni 208'in dış görünümü, markanın "Polygon" konseptinden doğrudan ilham alan keskin ve geometrik hatlara sahip olacak.

Yaklaşık 4 metre uzunluğunu koruması beklenen modelde, ön ve arka bölümde boydan boya uzanan üç yatay çizgili yeni bir ışık imzası kullanılacak.

DİKDÖRTGEN DİREKSİYON DEVRİ

İç mekandaki en devrimsel yenilik, tekerleklerle mekanik bağlantıyı ortadan kaldıran steer-by-wire teknolojisine sahip dikdörtgen formlu "Hypersquare" direksiyon simidi olacak.

Peugeot'nun doğruladığı bu yeni kokpit düzeni, araca son derece teknolojik ve minimal bir atmosfer kazandıracak.

STLA Small platformu üzerine inşa edilecek elektrikli versiyonun, 400 Volt mimarisiyle yaklaşık 480 kilometre menzil sunması hedefleniyor.

130 ila 220 beygir arasında değişen güç seçenekleriyle gelecek olan araç, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 80 doluluğa yaklaşık 25 dakikada ulaşabilecek.

İlk planlamalara göre sadece tam elektrikli olarak üretilmesi gündemde olsa da pazarın elektrikliye geçişteki yavaşlığı nedeniyle içten yanmalı motor ihtimali de masada duruyor.

Markanın hibrit veya benzinli seçenekler için eski platformu mu kullanacağı yoksa yeni platforma mı entegre edeceği henüz netleşmedi.