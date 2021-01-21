Yeni Peugeot 208'in Türkiye fiyatı belli oldu

Şubat 2019'da tanıtılan yeni Peugeot 208 modelleri nihayet ülkemize giriş yaptı. İşte yeni Peugeot 208 modellerinin Türkiye fiyatları...

İlk olarak 2019 yılının Şubat ayında karşımıza çıkan yeni Peugeot 208, neredeyse 2 yıllık bir aranın ardından ülkemizde satışa çıkıyor.

Yeni Peugeot 208, ülkemize yeni motor seçenekleri ile geliyor. Giriş seviyesinde 1.2 L benzinli PureTech motorun 75 bg gücündeki versiyonu bizleri karşılayacak.

Opsiyon listesinde aynı motor seçeneğinin 100 ve 130 bg güç üretebilen türevleri de bizleri bekliyor olacak.

Dizel kanadında 130 bg gücündeki 1.5 Blue HDi motor tek seçenek olacak. Yeni 208, 5 ileri vitesli manuel şanzımana ek olarak 8 ileri tam otomatik şanzıman ile de satın alınabilecek.

Tanıtım etkinliğinde açıklama yapan PSA Grubu yetkilileri, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 106 bin 144 adetlik satış gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplam satış rakamlarının büyük bir kısmı ise Peugeot markasına ait. 2020 yılında toplamda 43 bin 674 adet satış gerçekleştirmeyi başaran marka, en çok satanlar listesinde 5. sırayı almayı başardı.

Yılı pozitif hafif ticari satış rakamları ile kapatan Peugeot, 7 bin 085 adet hafif ticari satarak listede dördüncü sıraya oturdu.

PEUGEOT 208 FİYAT

Active, Allure, GT/GT Line isimli üç donanım seçeneği ile gelen yeni Peugeot 208'in başlangıç fiyatı ise 169 bin TL olarak açıklandı. 7 bin TL'ye kadar lansman desteği sunan Fransız üretici, 50 bin TL'ye 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajı da sağlıyor.

Yeni Peugeot 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5: 169.000 TL

Yeni Peugeot 208 ACTIVE 1.2 Puretech 100hp EAT8: 204.500 TL

Yeni Peugeot 208 ALLURE 1.2 Puretech 130hp EAT8. 226.000 TL

Yeni Peugeot 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8: 231.000 TL

Yeni Peugeot 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 231.500 TL

Kaynak: Motor1 Türkiye