Yeni Peugeot 308, 2023 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla ülkemizde satışa sunuluyor. İşte otomobilin yeni yıla özel açıklanan fiyatları.

Bundan 1 yıl önce tanıtılan yeni Peugeot 308, şirketin yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk otomobil olma özelliğine sahip.

Peugeot tarihinin en kapsamlı ürün serisi olan 300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla ülkemizde de yollara çıkmıştı.

Peugeot 308 neler sunuyor

Yeni nesil Peugeot 308'in motor seçeneklerine baktığımızda, iki farklı şarj edilebilir hibrit (PHEV) ünite karşımıza çıkıyor.

Giriş seviyesindeki Hybrid 180 e-EAT8 versiyonunda 150 beygirlik 1.6 litre PureTech benzinli ünite ile 81 kW'lık elektrik motoru komnbinasyonuyla toplamda 180 beygir güç elde ediliyor. Önden çekişli bu versiyon 60 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Hybrid 225 e-EAT8'de ise farklı olarak 180 beygirlik benzinli üniteye yer veriliyor. Bu sayede toplamda 225 beygir güç elde edilebiliyor

Yeni 308'in benzin tarafında 110 ve 130 beygir güç çıkışları bulunan 1.2 PureTech üç silindirli motor kullanılıyor.

110 beygirlik seçenek yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken, güçlü seçenekte EAT8 opsiyonu da bulunuyor.

Yeni 308'in dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDI dört silindirli ünite görmekteyiz. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya EAT8 tam otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Yeni Peugeot 308 fiyat listesi - Ocak 2023

Yeni nesil Peugeot 308, Türkiye’de Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı donanım paketiyle satılıyor.

Kasımda herhangi bir zam gelmeyen otomobil, aralık ayında zamlı fiyatlarla karşımıza çıkmıştı.

Ocak ayında da fiyatları artıran marka, Peugeot 308'in fiyatlarını şu şekilde güncelledi:

Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8

Aralık 2022: 810 bin 500 TL

Ocak 2023: 861 bin TL

Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8

Aralık 2022: 868 bin 500 TL

Ocak 2023: 927 bin 500 TL

Yeni 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8