Yeni Peugeot 308 eylülde Türkiye'de

300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla eylül ayında ülkemiz yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Bundan 1 yıl önce tanıtılan yeni Peugeot 308, şirketin yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk otomobil olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Peugeot tarihinin en kapsamlı ürün serisi olan 300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla eylül ayında ülkemizde satışa çıkacak.

AA'da yer alan habere göre yeni Peugeot 308, kişiselleştirilebilen dijital Peugeot i-Cockpit 3D ile ve yeni Peugeot logolu dış tasarımıyla öne çıkıyor.

Yeni Peugeot 308 neler sunuyor

Baştan aşağı yenilenen 308’in etkileyici tasarımı ilk görüşte otomobil severleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor.

Bunun yanı sıra yeni Peugeot 308, geniş iç mekân tasarımıyla da arka koltuk kullanıcılarına daha fazla alan sunuyor.

Yeni Peugeot 308, imza 'Aslan Dişi' LED gündüz sürüş farları ve “Aslan Pençesi” yeni arka stop tasarımı ile Peugeot’nun DNA’sını en iyi şekilde yansıtıyor.

Yeni 308, tanıtıldığı günden bu yana sayısız ödüle layık görüldü. Yeni Peugeot 308, 1955 yılında Almanya’da kurulan ve o tarihten günümüze kadar dünya genelinde en iyi tasarımların markası haline gelen Red Dot Tasarım Ödülü kazanma başarısını gösterdi.

Yeni Peugeot 308, 2021’in sonundaki tanıtımından bu yana Red Dot Tasarım Ödülü ile birlikte, 2022 Yılın Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili, Almanya’da Yılın Otomobili, Yılın En İyi Şehirli Otomobili, En İyi Şehirli ve Kompakt Otomobil olmak üzere 11 uluslararası ödül kazanmış oldu.

Bunun yanında yeni nesil Peugeot 308, 2022 Yılın Otomobili yarışmasında finale kalma başarısını da gösterdi.

Peugeot 308 motor seçenekleri

Yeni nesil Peugeot 308'in motor seçeneklerine baktığımızda, iki farklı şarj edilebilir hibrit (PHEV) ünite karşımıza çıkıyor.

Giriş seviyesindeki Hybrid 180 e-EAT8 versiyonunda 150 beygirlik 1.6 litre PureTech benzinli ünite ile 81 kW'lık elektrik motoru komnbinasyonuyla toplamda 180 beygir güç elde ediliyor. Önden çekişli bu versiyon 60 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip.

Hybrid 225 e-EAT8'de ise farklı olarak 180 beygirlik benzinli üniteye yer verilmiş. Bu sayede toplamda 225 beygir güç elde edilebiliyor.

Yeni 308'in benzin tarafında 110 ve 130 beygir güç çıkışları bulunan 1.2 PureTech üç silindirli motor kullanılıyor.

110 beygirlik seçenek yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken, güçlü seçenekte EAT8 opsiyonu da bulunuyor.

Yeni 308'in dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDI dört silindirli ünite görmekteyiz. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya EAT8 tam otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.