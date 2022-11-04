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    Yeni Peugeot 308 kasım ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla ülkemize geldi. İşte otomobilin güncel fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 09:27
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    Yeni Peugeot 308 kasım ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Bundan 1 yıl önce tanıtılan yeni Peugeot 308, şirketin yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk otomobil olma özelliğine sahip.

    Peugeot tarihinin en kapsamlı ürün serisi olan 300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla ülkemize de gelmişti.

    Peugeot 308 motor seçenekleri

    Yeni nesil Peugeot 308'in motor seçeneklerine baktığımızda, iki farklı şarj edilebilir hibrit (PHEV) ünite karşımıza çıkıyor.

    peugeot 308

    Giriş seviyesindeki Hybrid 180 e-EAT8 versiyonunda 150 beygirlik 1.6 litre PureTech benzinli ünite ile 81 kW'lık elektrik motoru komnbinasyonuyla toplamda 180 beygir güç elde ediliyor. Önden çekişli bu versiyon 60 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip.

    Hybrid 225 e-EAT8'de ise farklı olarak 180 beygirlik benzinli üniteye yer verilmiş. Bu sayede toplamda 225 beygir güç elde edilebiliyor

    peugeot 308

    Yeni 308'in benzin tarafında 110 ve 130 beygir güç çıkışları bulunan 1.2 PureTech üç silindirli motor kullanılıyor.

    110 beygirlik seçenek yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken, güçlü seçenekte EAT8 opsiyonu da bulunuyor.

    Yeni 308'in dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDI dört silindirli ünite görmekteyiz. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya EAT8 tam otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

    peugeot 308

    Yeni Peugeot 308 fiyat listesi - Kasım 2022

    Yeni nesil Peugeot 308, Türkiye’de Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı donanım paketiyle tercih edilebiliyor.

    Otomobilin kasım ayı fiyatına baktığımızda, ekim ayına göre herhangi bir zam gelmediğini görüyoruz.

    Yeni Peugeot 308 Türkiye’de Active Prime paketiyle 775 bin TL, Allure paketiyle 830 bin TL ve GT donanım paketiyle 915 bin TL fiyat etiketiyle yollara çıkıyor.

    peugeot 308

    peugeot 308

    peugeot 308


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