Yeni Peugeot 308 SW, 2022'de yollarda

Peugeot, 7 farklı motor-şanzıman kombinasyonuna sahip yeni Peugeot 308 SW'yi tanıttı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri...

Peugeot, benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor-şanzıman kombinasyonuna sahip yeni Peugeot 308 SW modelini görücüye çıkardı.

Station Wagon segmentinin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan modern bir otomobil olarak tanıtılan yeni Peugeot 308 SW, gösterişli bir profile ve sofistike bir arka kısma sahip etkileyici tasarımıyla dikkati çekiyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni nesil teknoloji özelliklerinin yanı sıra, zengin motor seçenekleriyle yollarla buluşmaya hazırlanan yeni Peugeot 308 SW'nin benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor-şanzıman kombinasyonu bulunuyor.

Yeni Peugeot 308 SW, 4,64 metre uzunluk ve 2,73 metre dingil mesafesiyle geniş bir iç mekân sunarken, normal kullanımda 608 litre olan ve arka koltukların katlanmasıyla 1.634 litreye ulaşan geniş bagaj hacmiyle beklentilere yanıt veriyor.

Yeni Peugeot 308 SW'nin iç mekanında ise sürücüleri ve yolcuları büyük bir orta konsol ile kullanım kolaylığı sunan çok sayıda saklama alanı karşılıyor.

Yeni Peugeot 308 SW'nin öne çıkan diğer özellikleri arasında markanın yıl sonunda sunacağı 'Drive Assist 2.0' paketi de bulunuyor. Bu paketle birlikte, yeni Peugeot 308 SW daha da fazla güvenlik için en güncel yeni nesil yarı otonom sürüş destek sistemleriyle donatılıyor.

Paket, EAT8 otomatik şanzımanla gelen Start&Stop işlevine sahip uyarlanabilir hız sabitleme ve şeritten çıkma uyarısı işlevlerini kapsıyor.

Ayrıca, çift şeritli anayollarda geçerli olmak üzere, yarı otonom şerit değiştirme, erken hız önerme ve viraj hızı uyarlaması olmak üzere üç yeni özellik daha sunuyor.

2022'DE YOLLARDA

Fransa’da bulunan Mulhouse tesislerinde üretilecek yeni Peugeot 308 SW, 2022 yılında yollarla buluşacak.