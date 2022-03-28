Yeni Peugeot 308, tasarımıyla ödül kazandı

2022 Red Dot Ödülü, otomobil kategorisinde yeni Peugeot logosunu taşıyan ilk model olan yeni 308’e verildi.

Yeni Peugeot 308, tanıtıldığı günden bu yana sayısız ödül aldı. En son 2022 Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili Ödülü’nün (WWCOTY) sahibi olan yeni 308, şimdi de 1955 yılında Almanya’da kurulan ve o tarihten günümüze kadar dünya genelinde en iyi tasarımların markası haline gelen 2022 Red Dot Ödülü'nü kazanma başarısını gösterdi.

Otomobil kategorisinde ipi birinci göğüsleyen yeni Peugeot 308; çekiciliği, kendine özgü tarzı, tasarım kalitesi ve yenilikçi i-Cockpit’i ile jüriyi etkiledi.

Açıklamada kazanılan ödülle ilgili değerlendirmesine yer verilen Peugoet Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, "Yeni Peugeot 308 ile Red Dot Tasarım Ödülü’nü aldığımız için gururluyuz. Yeni logo, tasarıma gösterilen özen ve tutkuyu simgelerken, logonun tasarımı, özgünlük, çekicilik, işçilik, teknolojik mükemmellik ve yenilik gibi kavramları ifade ediyor.

Ürün tasarımı açısından en prestijli ödülü kazanmamız, yeni otomobilimizi tasarlarken doğru bir seçim yaptığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

PEUGEOT 7. KEZ KAZANDI

Yeni Peugeot 308, 2021’in sonundaki tanıtımından bu yana Red Dot Tasarım Ödülü ile birlikte 11 uluslararası ödülünü kazanırken; Peugeot, 2020’de 208 ve SUV 2008, 2017’de SUV 3008, 2016’da Traveller, 2014’te ilk nesil 308 SW ve 2010’da RCZ Coupe modellerinin ardından yeni 308 ile Red Dot ürün tasarımı ödülünü yedinci kez müzesine götürüyor.