Yeni Peugeot 408, 2023’te Türkiye’de

Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, 2023’ün ilk aylarında ülkemizde satışa sunulacak.

Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken yeni modeli 408, Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıkmıştı.

AA'da yer alan habere göre Yeni Peugeot 408, 2023 yılında kademeli olarak Türkiye dahil Avrupa pazarlarında yollara çıkmaya başlayacak.

Yeni Peugeot 408, obsession mavi, titanyum gri, tekno gri, elixir kırmızı, sedef beyaz ve inci siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretilecek.

Yeni Peugeot 408 özellikleri

Yeni PEUGEOT 408’de PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 ve PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 isimli iki adet şarj edilebilir hibrit motor sunuluyor.

180 e-EAT8; 150 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora sahip.

Her iki şarj edilebilir hibrit motor da EAT8 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor.

Her iki şarj edilebilir hibrit versiyon da lityum-iyon batarya ile 12,4 kWsa şarj kapasitesine ve 102 kW güce sahip. Şarj standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı ile gerçekleştiriliyor.

7,4 kW’lik Wall Box ya da tek fazlı entegre şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 1 saat 55 dakika sürerken, 3,7 kW’lik şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 3 saat 50 dakika sürüyor.

Standart prizde ise tam şarj süresi yaklaşık 7 saat 30 dakika sürüyor. Ayrıca 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor.

8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile bu motor Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor.

İlerleyen dönemde ise tamamen elektrikli versiyon da sunulacak. Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa’nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin’deki Chengdu fabrikasında üretilecek.