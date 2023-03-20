Yeni Peugeot 408 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, ülkemizde satışa çıktı. İşte otomobilin fiyat listesi.

Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken yeni modeli 408, Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.

Peugeot, dikkati çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408'i Allure ve GT donanım paketleriyle Türkiye'de satışa sundu.

Türkiye'ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilen Peugeot 408'in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor.

Peugeot 408'de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği de tercih edilebiliyor.

Peugeot 408 fiyat listesi

Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 1 milyon 110 bin TL

Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 1 milyon 283 bin TL

Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa’nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin’deki Chengdu fabrikasında üretilecek.