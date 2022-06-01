Yeni Peugeot 408, haziranda tanıtılacak

Bir süredir kamuflajlı bir şekilde test edilen yeni Peugoet 408, haziran sonunda görücüye çıkacak.

Fransız marka Peugeot, yaptığı duyuru ile birlikte yeni modelinin tam çıkışının Haziran 2022'nin sonuna doğru olduğunu resmen doğruladı.

Pazardaki coupe-SUV trendine uyacak modelin Peugeot 408 olarak adlandırılacağı açıklandı.

Yeni Peugeot 408'in boyutları ve genel gövde yapısı genel olarak Citroen C5 X'i anımsatıyor. C5 X, EMP2 platformunun uzatılmış versiyonunu kullanıyor ve Peugoet 408'in de EMP2 platformunu kullanması bekleniyor.

Bu nedenle motor seçenekleri arasında saf içten yanmalı motorlar olacağı gibi PHEV yani şarj edilebilir seçenekler de görmemiz mümkün.

Henüz başka bilgi yok

2022 Peugeot 408 ile ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacak. Ancak tüm detaylı özellikler için haziran ayının sonunu beklememiz gerekecek.