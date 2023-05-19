Yeni Peugeot 408 mayıs ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, ülkemizde satışa sunuluyor. İşte otomobilin fiyat listesi.

ensonhaber.com

Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken yeni modeli 408, Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.

Peugeot, dikkati çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408'i Allure ve GT donanım paketleriyle geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sundu.

Türkiye'ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilen Peugeot 408'in, gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor.

Peugeot 408'de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği de tercih edilebiliyor.

Peugeot 408 fiyat listesi

Yeni Peugeot 408 fiyat listesine baktığımızda, nisan ayında herhangi bir zam gelmediğini görüyoruz.

Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8

Nisan - 1 milyon 110 bin TL

Mayıs - 1 milyon 186 bin 500 TL

Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8

Nisan - 1 milyon 283 bin TL

Mayıs - 1 milyon 370 bin TL