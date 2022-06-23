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    Yeni Peugeot 408 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Bir süredir kamuflajlı bir şekilde test edilen yeni Peugoet 408, resmi olarak tanıtıldı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:40
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    Yeni Peugeot 408 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Fransız marka Peugeot, yaptığı duyuru ile birlikte yeni modelinin tam çıkışının Haziran 2022'nin sonuna doğru olduğunu doğrulamıştı.

    Beklenen oldu ve Fransız üretici, merakla beklenen yeni modelin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

    AA'nın aktardığına göre Peugeot 408, 4.690 milimetre uzunluk ve 2.787 milimetre dingil mesafesiyle birlikte 188 milimetre arka koltuk diz mesafesi sunuyor.

    536 litre ile oldukça geniş bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.611 litreye kadar çıkabiliyor. Yeni Peugeot 408, 1.480 milimetre yüksekliği ile tasarım bütünlüğünü korurken, aerodinamik verimliliği de artıyor.

    peugeot 408

    Yeni Peugeot 408’de sunulan 6 kamera ve 9 radar ile desteklenen sürüş destek sistemleri, daha huzurlu ve güvenli sürüşler sağlıyor.

    Bu sistemler arasında; Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, öndeki hayvanları, yayaları veya bisikletlileri uzun farda görünmeden önce algılayan ve sürücüyü uyaran 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi, Uzun Menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 metre) ve geri manevra anında olası bir tehlikeye karşı uyaran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi bulunuyor.

    Peugeot 408 motor seçenekleri

    Peugeot 408’i harekete geçirme görevini 180 ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir Hibrit (PHEV) ve 1.2 litrelik PureTech 130 HP benzinli motor üstleniyor.

    Üç motor seçeneği de 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Gelecek dönemde de tamamen elektrikli bir versiyon motor gamına eklenecek.

    2023'ün ilk aylarında satışta

    Yeni Peugeot 408, 2023 yılının başında pazara sunulacak. Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa'nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin'deki Chengdu fabrikasında üretilecek.

    peugeot 408

    peugeot 408

    peugeot 408

    peugeot 408

    Yeni Peugeot 408 tanıtıldı: İşte özellikleri #6


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