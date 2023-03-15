Yeni Peugeot 408 Türkiye'de satışa sunuldu Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, ülkemizde satışa çıktı.

Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken yeni modeli 408, Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıkmıştı.

Peugeot, dikkati çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408'i Allure ve GT donanım paketleriyle Türkiye'de satışa sundu.

Türkiye'ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilen Peugeot 408'in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor.

Peugeot 408'de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği de tercih edilebiliyor.

Peugeot 408 Türkiye fiyatı

Peugeot 408'in Allure donanım seviyesi 1 milyon 110 bin TL'den satışa sunulurken, GT donanım seviyesine sahip Peugeot 408 modeline ise 1 milyon 283 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Peugeot Türkiye, yeni 408 modeli için mart ayı boyunca sunduğu 240 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli finansman kampanyasıyla da dikkati çekiyor.

Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa’nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin’deki Chengdu fabrikasında üretilecek.