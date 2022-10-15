Yeni Peugeot 408 ve e-208 sahne alıyor

Peugeot, 17-23 Ekim 2022'de Paris Otomobil Fuarı’nda yeni modeli 408 ve yeni e-208’in dünya lansmanlarını yapacak

Peugeot, 17-23 Ekim 2022'de Paris Otomobil Fuarı’nda yeni modellerini sergilemeyi planlıyor. Fuar kapsamında, yeni Peugeot 408 ve yeni e-208’in tanıtımı gerçekleştirilecek.

Peugeot 408, her açıdan görülebilecek şekilde büyük şeffaf bir küre içinde sergilenirken, Peugeot e-208, yüzde 15 güç ve yüzde 10,5 menzil kazanımı sağlayan, süper verimli, tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle sahne alacak.

AA'nın haberine göre, fuar kapsamında ayrıca, yüksek performanslı elektrikli araç tutkunları, ilk kez bir otomobil fuarında sergilenecek Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar’ı ve aynı tasarım ve mühendislik ekibi tarafından geliştirilen, 360 HP hibrit güce sahip yol versiyonu Peugeot 508 PSE’yi yakından inceleme fırsatı bulacak.

Tüm Peugeot modelleri elektrikleniyor

Tüm Peugeot otomobil modellerinin, 2023’ten itibaren elektrikli versiyonları yollarda olacak.

Peugeot, bu hedefe ulaşmak için 2023 yılında elektrikli ve elektrik destekli modellerin tanıtımına ayrıca hız kazandıracak.

Peugeot e-308 ve e-308 SW modellerini de yakında tanıtacak olan marka, yılın başından bu yana Fransa’nın en çok satılan elektrikli modeli olan e-208’in yeni bir versiyonunu da Paris’te ilk kez görücüye çıkaracak.

2023'ün ilk aylarında satışta

Yeni Peugeot 408, 2023 yılının başında pazara sunulacak. Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa'nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin'deki Chengdu fabrikasında üretilecek.