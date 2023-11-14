Yeni Peugeot E-2008, "Altın Direksiyon" ödülünü kazandı Peugeot, en başarılı modellerinden biri olan yeni Peugeot E-2008 ile 'Altın Direksiyon' ödülüne layık görüldü.

AA

Yeni Peugeot E-2008, 'Küçük Otomobiller' segmentindeki rakiplerini geride bırakarak 'Altın Direksiyon' ödülünün yeni sahibi oldu.

Otomobil, AUTO BILD ve BILD am Sonntag okuyucularının yanı sıra uzman jüri tarafından da sınıfının en iyisi seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Almanya Genel Müdürü Christian Dietsch, Peugeot E-2008'in yarattığı etkiden büyük gurur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

Ödül, modelin sadece otomobil tutkunları arasında popüler olmakla kalmayıp, aynı zamanda test pistinde, uzmanlardan oluşan bir jüriyi de etkilediğini gösteriyor.



Bu, aslanlı markanın tasarım, özellikler ve teknik performans konusundaki bilgi birikimini doğruluyor.

Verilen bilgiye göre Almanya'nın ünlü 'Altın Direksiyon' ödülü, Avrupa otomotiv endüstrisindeki en büyük ödüller arasında kabul ediliyor.

Ödül, 2009'dan bu yana AUTO BILD ile işbirliği içinde olan BILD am Sonntag tarafından veriliyor. Araçlar, her yıl AUTO BILD okurlarının oylaması ile uzman, teknisyen, genel yayın yönetmeni ve ünlülerden oluşan jürinin değerlendirmesiyle farklı kategorilerde ödüllere layık görülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)