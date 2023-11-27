Yeni Peugeot E-208, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de Peugeot E-208, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak yeni versiyonuyla hem daha fazla elektrikli menzil hem de optimum enerji tüketimi sunacak.

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2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak olan yeni Peugeot E-208, yeni Peugeot E-308'in elektrik motorundan gücünü alıyor.

2019'dan günümüze üretilen Peugeot E-208 sayısı 590 bin adedi geride bıraktı. Avrupa'daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa'da tüm segmentlerdeki elektrikli araçlar arasında liderlik gibi ünvanlara sahip olan Peugeot E-208, yeni versiyonuyla hem daha fazla elektrikli menzil hem de optimum enerji tüketimi sunuyor.

Peugeot E-208 teknik detaylar

136 HP'den 156 HP'ye yükseltilen yeni elektromotor, 20 HP ek güç sağlıyor. Makyajlanan 208'in görünümüne kavuşan E-208, bu değişimlere ek olarak markanın elektrikli modellere özel tasarım detaylarını da bünyesinde barındırıyor.

Yeni Peugeot E-208, Peugeot E-308Win yeni güç-aktarma sistemleriyle yollarla buluşuyor.

Böylece 38 kilometreye kadar, yüzde 10,5 daha fazla menzil sunarken, WLTP döngüsünde 400 kilometreye varan elektrikli sürüş menzilin sağlanması hedefleniyor.

Tamamen elektrikli Peugeot E-208'in yeni versiyonu, 115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor ile geliyor.

Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor.

Ayrıca, 51 kWsa (48,1 kWsa kullanıma hazır) brüt kapasiteye sahip ve 400 volt ile çalışan yeni, daha verimli yüksek voltajlı bataryaya da sahip.

Peugeot E-208'in yeni versiyonu, bu yeni güç-aktarma sistemi ile Peugeot E-208 için tasarımcılar optimum verimlilik hedefledi. Tüm bu gelişmeler, 100 kilometrede yaklaşık 12 kWsa gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimini mümkün kılıyor.

Peugeot E-208, ilk lansman gününden günümüze, birbirini takip eden iki gelişme sayesinde artık yüzde 17,65 daha fazla menzil ve yüzde 15 daha az enerji tüketim avantajı sunuyor.

Yeni Peugeot E-208'de tüm kullanımlara ve tüm şarj çözümlerine uygun, iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor.

Standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak üç fazlı 11 kW şarj cihazı bulunmakta.

Peugeot E-208, buna ek olarak hızlı şarj özelliğine de sahip. 100 kW'lık genel şarj noktalarında 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80'e şarj mümkün.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)