Yeni Peugeot e-208'in menzili 400 km'ye yükseltildi

Peugeot e-208, 2023 yılında Peugeot e-308'in yeni güç-aktarma sistemleriyle yollara çıkacak ve 400 km menzil sunacak.

Peugeot e-208, 2023 yılında Peugeot e-308'in yeni güç-aktarma sistemlerini kullanacak. Güncellenen otomobil, bu sayede artık 400 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sağlayacak.

115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor, 51 kWsa brüt kapasiteye sahip.

Düşük enerji tüketimi

AA'nın haberine göre tüm bu gelişmeler, 100 km’de yaklaşık 12 kWsa gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimini mümkün kılıyor.

Peugeot e-208'de tüm kullanımlara ve tüm şarj çözümlerine uygun iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak üç fazlı 11 kW şarj cihazı mevcut.

Peugeot e-208 bunun dışında hızlı şarj özelliğine de sahip. 100 kW'lık genel şarj noktasında 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80'e şarj mümkün.

Sürücü, orta konsoldaki bir düğme üzerinden menzili veya performansı artırmak için mevcut üç sürüş modundan (eco, normal ve spor) birini seçebiliyor.

Kullanıcı, vites seçim panelindeki başka bir düğme ile 'Fren' modunu etkinleştirerek, gaz pedalından ayağını kaldırdığında yavaşlamayı arttırarak enerji geri kazanımını artırabiliyor.