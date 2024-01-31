Yeni Peugeot E-3008, 8 yıl veya 160 bin km garantiyle satılacak Peugeot, E-3008 modelinin yeni versiyonuna 8 yıl veya 160 bin km. garanti verecek.

AA & Ensonhaber

Peugeot, sektördeki değişime ayak uydurmak amacıyla çalışmalarını hızlandırıyor.

2025'e kadar Avrupa elektrikli mobilite pazarının önde gelen markası olma hedefi doğrultusunda, şirket dönüşüm sürecine devam ederek kapsamlı bir elektrikli araç yelpazesi sunma konusunda öncü bir rol üstleniyor.

8 yıl, 160 bin km. garanti

Buna göre; şirket, tüm modellerinde tamamen elektrikli bir ürün gamı hazırlayacak, 'Peugeot Allure Care' kapsamında yeni Peugeot E-3008 müşterilerine özel, belirli ülkelerde 8 yıl/160 bin km’ye kadar garanti sunacak.

Ayrıca, tüm binek ve ticari araç müşterilerine ChatGPT teknolojisi sunulacak.

Peugeot Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York, programın elektrikli dönüşümüne destek sağlayacağını aktardı.

Peugeot Allure Care'le müşterilerin tamamen elektrikli Peugeot araçları benimseyeceğine inandıklarını ifade eden York, bu garanti programının ürünlerinin kalitesine duydukları güvenin kanıtı olduğunu belirtti.

Yeni Peugeot E-3008 yalnızca Fransa'daki Sochaux fabrikasında üretilecek. 2025 yılına kadar Avrupa'da elektrikli araç lideri olmayı hedefleyen Peugeot, 9 binek araç ve 3 hafif ticari araçtan oluşan elektrikli araç marka stratejisinin kalbine yeni E-3008’i yerleştirecek.