Yeni Peugeot e-308, 2023'te Türkiye'ye geliyor

Peugeot 308, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla da Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Peugeot, yeni 308'in tamamen elektrikli versiyonunun 2023'te geleceğini bu yılın başlarında onaylamıştı.

Yeni Peugeot e-308, hatchback'in yanı sıra station wagon gövde tipiyle de müşterilerle buluşacak.

2023'te ülkemize de gelecek

Türkiye’de Ekim 2022’de satışa sunulduğunda çok sayıda sipariş alarak hatchback segmentine hızlı bir başlangıç yapan yeni Peugeot 308, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla da Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

AA'da yer alan habere göre, Yeni Peugeot e-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunulacak.

Yeni motor sayesinde e-308, sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sağlayacak.

Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu olacak. Batarya, 100kW’lık hızlı bir şarj noktasında 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.

Yeni Peugeot e-308, sakin ve güvenli sürüşe etmek teşvik üzere sürücüyü, güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.