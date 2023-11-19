Yeni Peugeot e-308 Türkiye'de: İşte fiyatı! Peugeot 308, e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

Peugeot'nun kompakt hatchback sınıfındaki modeli 308'in, tamamen elektrikli versiyonu e-308, kasım itibarıyla Türkiye'de yollara çıktı.

Peugeot 3D i-Cockpit ile donatılmış üst düzey iç mekanı, 156 HP'lik elektrikli motorunun sağladığı performansa eşlik eden 0 emisyonlu sürüş özellikleri ve 400 kilometrenin üzerine (WLTP) ulaşabilen menziliyle yeni Peugeot e-308, kompakt hatchback segmentinde markanın iddiasını yükseltiyor.

Peugeot e-308 neler sunuyor

Yeni Peugeot e-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 270 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunuluyor.

Yeni motor sayesinde e-308, sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş vadediyor.

Peugeot e-308'deki ısı pompası, menzili optimize ederken, elektrikli motorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Yeni nesil bir teknolojiye sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor.

e-308'deki Lityum İyon batarya, 375 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre, şehir içinde 510-525 kilometre, birleşik olarak da 410-413 kilometre arasında menzil sağlıyor.

0-100 kilometre/saniye hızlanması 10,5 saniye olan e-308'in maksimum hızı 170 kilometre/saniye.

Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu.

Batarya, 100kW'lık hızlı bir şarj noktasında 30 dakikadan daha kısa bir sürede sıfırdan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Wallbox ile şarj süresi ise 0'dan yüzde 80'e 5 saatte tamamlanıyor.

İç mekan

Yeni Peugeot e-308, sürücü ve yolcular için kabin içindeki yaşamı daha da keyifli hale getiren yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor.

Isıtma özelliğine sahip kompakt direksiyon simidi sürüş keyfini destekliyor ve üstün sürüş çevikliği sağlıyor.

10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, bilgi-eğlence sistemi ve diğer araç işlevlerini gözleri yoldan ayırmadan yönetme olanağı sunuyor.

Yeni Peugeot e-308 ayrıca, açılır cam tavan, akıllı telefon bölmesi, alüminyum alaşımlı spor direksiyon pedalları, alcantara yarı deri kumaş döşeme, adamite yeşili dikişli koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, ön koltuklar arası kol dayama & bardaklık, elektrikli el freni, çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası, 2. sıra havalandırma ve siyah iç tavan kaplaması standart olarak sunuluyor.

Yeni Peugeot e-308 Türkiye fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Peugeot e-308, Kasım 2023 itibarıyla 1 milyon 565 bin TL'lik fiyatla Türkiye'de satışa sunuldu.