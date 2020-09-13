Yeni Peugeot SUV 5008, 2020 sonunda Avrupa'da satışa çıkacak

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Peugeot SUV 5008, 2020 yılının sonuna doğru Avrupa ülkelerinde yollarda olacak.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, yeni makyajlı 3008 SUV modelinin ardından 5008 SUV modelini de görücüye çıkarmıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot SUV 5008 ve SUV 3008 modelleri ile kompakt SUV segmentinde Avrupa pazar lideri konumunda bulunuyor. Peugeot SUV 5008 satışa sunulduğu 2017 yılından bu yana 300 bin adetlik üretim başarısına imza atarak Avrupa'da ve uluslararası alanda olağanüstü bir ticari performans yakaladı.





YENİ PEUGEOT 5008 ÖZELLİKLERİ

İç mekanında çok az yenilik bulunan Peugeot 5008'in, dokunmatik ekranı büyürken bütün seçeneklerde standart olarak sunulan sürüş modu seçimi düğmesi vites kolunun altından sağa doğru kaydırıldı.

Ahşap kaplamayla alınabilen iç mekanda, kırmızı deri döşeme de kullanılabiliyor. Ayrıca gece görüş sistemi ve dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleme sistemi de 5008'in donanımına eklenebiliyor.

Kaputu altında değişiklik yapılmayan 5008'de görev yapan 1.2 litre hacimli, benzinli motor 130 beygir güç, 230 Nm tork üretebiliyor. 1.5 litre hacimli Diesel üniteyse 130 beygir güç, 300 Nm tork sunuyor.

Her iki motor da 6 ileri vitesli manuel veya 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla alınabiliyor.

1.6 litre hacimli benzinli motor 180 beygir güç, 250 Nm tork sunarken 3008'de artık sunulmayan 2 litre hacimli Diesel ünite 180 beygir güç, 400 Nm tork üretebiliyor. 3008'in hibrit üniteleriyse 5008'de bulunmuyor.

PEUGEOT SUV 5008 YIL SONUNDA SATIŞTA

Fransa'nın Sochaux ve Rennes kentlerinde üretilen yeni Peugeot SUV 5008, 2020 yılı sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.