Yeni Porsche Panamera modelleri aralık ayında Türkiye'ye geliyor

Porsche'nin dört kapılı spor otomobil modeli Panamera yenilendi. Dış tasarımına daha keskin hatlar eklenen Panamera, aralık ayında ülkemizde satışa çıkacak.

Volkswagen bünyesinde hizmet veren lüks otomobil üreticisi Porsche, geçtiğimiz günlerde hakkına açılan emisyon soruşturmasıyla mücadele ederken, bir yandan da yeni otomobillerini tanıtmaya devam ediyor.

Porsche'nin Panamera modeli makyaj operasyonu geçirdi. Dış tasarımı güncellenen otomobilin, teknolojik alt yapısına da bir takım yeni teknolojiler eklendi.

Yapılan açıklamaya göre, model ailesinin en ileri performanslı modeli olan Panamera Turbo, 630 beygirlik motor gücü ile önceki modelinin performans değerlerini geride bırakıyor.

PANAMERA TURBO S TEKNİK DETAYLAR

820 nm tork değerine sahip yeni Panamera Turbo S, içten yanmalı motora sahip önceki amiral gemisi Turbo modele kıyasla 80 beygir daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork sunuyor. Turbo S modelinin, 0-100 km/sa hızlanmasını 3.1 saniye içerisinde tamamladığı da verilen bilgiler arasında.

Seriye eklenen 4S E-Hybrid versiyon ise 560P beygir toplam güç sunarken, elektrik motoruna güç veren bataryalarını şarj ile dolduruyor. Önceki hibrit modellerle kıyaslandığında, tamamen elektrikli menzili yüzde 30 artırılarak 54 kilometreye çıkan otomobilin, yeni nesil direksiyon sistemi ile sürüş özelliklerinin iyileştirildiği de açıklanan bilgiler arasında.

Bu versiyonda; sekiz vitesli, çift debriyajlı PDK şanzıman ve 440 beygir güç üreten 2.9 litre V6 çift turbolu motora entegre edilmiş 100 kW (136 beygir) elektrikli motorun kombinasyonu, toplamda 412 kW (560 beygir) değerinde bir güç ve 750 Nm'lik toplam sistem torku sunuyor.

PANAMERA GTS DE YENİLENDİ

Panamera GTS modelindeki V8 çift turbolu motorun da optimize edildiği kaydedilirken, bu versiyonda yer alan 480 beygir güç ve 620 Nm tork değeri sunan motorun makyaj öncesine göre 20 beygir daha fazla güç ürettiği bildirildi.

Yeni Panamera modellerinde, sedana ek olarak, Sport Turismo ve daha uzun aks mesafesine sahip Executive versiyonlarının da sipariş edilebileceği açıklandı.

ARALIK'TA ÜLKEMİZDE SATIŞA ÇIKACAKLAR

Yapılan açıklamaya göre, Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 Executive modelleri Aralık ayında Türkiye'de Porsche Merkezleri'nde satışa sunulacak.

Alman üretici, yeni Panamera'nın siparişlerini Almanya'da başlattı. Ekim ayından itibaren showroomlara da gelecek model, Almanya'da 91 bin 345 eurodan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.