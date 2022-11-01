Yeni Range Rover Sport fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Gelişmiş teknolojileri ve lüks özellikleriyle dikkat çeken 2023 Range Rover Sport'un fiyat listesini derledik.

Land Rover, gelişmiş teknolojileri ve lüks özellikleriyle dikkat çeken 2023 Range Rover Sport modelini ise geçtiğimiz mayıs ayında tanıtmıştı.

2024'te tamamen elektrikli versiyona kavuşacak yeni SUV modeli, birkaç ay süren beklemenin ardından ülkemize geldi. Otomobilin fiyat listesine geçmeden önce, özelliklerine kısaca göz atalım.

Range Rover Sport neler sunuyor

Yeni Range Rover Sport'un dış tasarımına baktığımızda, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Range Rover'dan izler taşıdığını görüyoruz.

Sport model, adına yakışır şekilde daha sportif görünen ön ve arka tamponlara ve oldukça ince tasarlanmış LED aydınlatmalara sahip. Sade ve akıcı tasarıma gizli kapı kolları da diğer öne çıkan farklılıklar arasında yer alıyor.

Range Rover Sport'un şarj edilebilir hibrit versiyonlarında 38.2 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor.

WLTP'ye göre saf elektrikli sürüş menzili 114 km olarak açıklandı. Ancak Land Rover, gerçek koşullarda bu menzilin 88 kilometre civarında olacağını belirtiyor.

Range Rover Sport teknik detaylar

2023 Range Rover Sport'un kaputu altında hafif hibrit benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekler de bulunuyor.

Öte yandan lüks SUV modelinin, Türkiye'de D300 ve D350 kodlu hafif hibrit dizel motorlarla satışa sunulduğunu görüyoruz.

3.0 litre altı silindirli bu motorlar ilki 300 hp güç ve 650 Nm tork üretirken, daha güçlü olan motor 350 hp güç ve 700 Nm tork değerine sahip.

Range Rover Sport fiyat listesi

2023 Range Rover Sport, şirketin İngiltere'deki Solihull fabrikasında üretilecek. Siparişe açılan model, ABD'de 83 bin dolardan satışa sunulmuştu. Otomobilin Türkiye fiyat listesi ise şu şekilde:

Range Rover Sport - SE - 6 milyon 598 bin 565 TL

Range Rover Sport - Dynamic SE - 6 milyon 791 bin 689 TL

Range Rover Sport - Dynamic HSE - 7 milyon 241 bin 703 TL

Range Rover Sport - AUTOBIOGRAPHY - 7 milyon 899 bin 416 TL

Range Rover Sport - FIRST EDITION - 8 milyon 005 bin 087 TL