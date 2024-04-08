Yeni Range Rover Sport nisan ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri Gelişmiş teknolojileri ve lüks özellikleriyle dikkat çeken 2024 Range Rover Sport'un fiyat listesini derledik.

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Land Rover, gelişmiş teknolojileri ve lüks özellikleriyle dikkat çeken 2024 Range Rover Sport modelinin fiyatlarını nisan ayına özel güncelledi.

Yeni Range Rover Sport'un dış tasarımına baktığımızda, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Range Rover'dan izler bizleri karşılıyor.

Sport model, adına yakışır şekilde daha sportif görünen ön ve arka tamponlara ve oldukça ince tasarlanmış LED aydınlatmalara sahip.

Range Rover Sport fiyat listesi

2024 Range Rover Sport, şirketin İngiltere'deki Solihull fabrikasında üretiliyor. Siparişe açılan model, ABD'de 83 bin dolardan satışa sunulmuştu. Otomobilin Türkiye fiyat listesi ise şu şekilde:

3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) SE, Otomatik - 12.805.372 TL

3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik - 13.193.842 TL

3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik - 14.040.151 TL

3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY, Otomatik - 15.302.677 TL

3.0L 400HP, Hibrit DYNAMIC HSE, Otomatik - 14.664.477 TL

3.0L 460HP, Hibrit (Fişli) DYNAMIC HSE, Otomatik - 15.302.677 TL

Range Rover Sport teknik detaylar

2024 Range Rover Sport'un kaputu altında hafif hibrit benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekler de bulunuyor.

Öte yandan lüks SUV modelinin, Türkiye'de D300 ve D350 kodlu hafif hibrit dizel motorlarla satışa sunulduğunu görüyoruz.

3.0 litre altı silindirli bu motorlar ilki 300 hp güç ve 650 Nm tork üretirken, daha güçlü olan motor 350 hp güç ve 700 Nm tork değerine sahip.