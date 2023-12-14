Yeni Renault Captur böyle görünecek: İşte patent görüntüleri 2024 yılının ilk günlerinde Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak yeni Renault Captur'un patent görüntülerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Fransa merkezli otomobil üreticisi Renault, yeni Captur modelini 2024 yılının ilk günlerinde Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracak.

Clio ile benzer değişimler geçirecek otomobilin patent görüntüleri, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) resmi sayfasında yayınlandı.

Clio ile benzer tasarım değişikliklerine ön sahipliği yapan modelin kabini de yine benzer değişimler geçirecek.

Yeni Renault Captur neler sunacak

7 inçlik dijital gösterge paneli ve yine aynı büyüklükteki bilgi eğlence sistemi standart olarak gelecek.

Captur'un ızgarasını yeniden tasarlayan Renault, bu bölümde 3 boyutlu benzeri bir tasarım dili benimsedi. Arka bölümde ise güncel Captur'un tasarımları korunmuş durumda.

Captur, pek çok detayı gibi motorlarını da Clio ile paylaşacak. Otomobilde üç silindirli 1.0 SCe motorun 65 bg güç üreten versiyonu ve 1.0 TCe motorun 95 bg güç üretebilen versiyonu yer alacak.

Modelin aynı zamanda hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarının gelmesi de bekleniyor.