Yeni Renault Clio, Çinli Geely ile ortak geliştirilecek Renault yeni nesil Clio üzerinde çalışmaya başladı. Motor üniteleri Geely ile ortaklaşa geliştirilecek otomobil hakkında son bilgileri derledik.

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Fransız otomobil üreticisi Renault, dünyanın en büyük araba pazarı olan Çin’de 2020 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. Marka, Çinli üretici Geely ile ortak olarak yeniden Çin pazarına girmişti.

İki şirket, Renault markalı benzin ve elektrikle çalışan hibrit araçları; Geely’nin teknolojisini, tedarik zincirini ve üretim fabrikalarını kullanarak üretmek için 2021 yılında anlaşma imzaladı.

Renault Clio da ortak üretilecek

Renault'nun yeni nesil Clio üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor. Yeni model Geely ile ortaklaşa geliştirilecek.

Renault'nun yakın zamanda ortak girişim kurduğu Geely muhtemelen motor ünitelerinin yapımına yardımcı olacak.

Renault, elektrikli otomobil üretimine geçeceğini duyurmasına rağmen, hala altıncı nesil Clio modelini geleneksel yakıtla çalışan bir versiyon olarak sunmayı planlıyor. Ancak yeni model, içten yanmalı motorla gelen son Clio olacak.

Yeni araçların ortak üretiminin, 2024 yılında başlamasının öngörüldüğü bildirildi. Üretilecek araçlar, Geely’nin alt şirketi Volvo tarafından tamamlanan kompakt modüler platform üzerine oturmuş olacak ve motor için Çinli grubun teknolojileri uygulanacak.