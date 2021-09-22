Yeni Renault Express Combi ve Express Van, Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni Renault Express Combi ve Express Van, 27 Eylül’den itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

Fransız otomobil markası Renault'un yeni ticari modelleri Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, Renault Express Combi ve Express Van modelleri, 27 Eylül’den itibaren Türkiye’deki bayilerde yerini alacak.

FİYATLAR

800 litre ile pazardaki en geniş bagaj hacmi ve 71,6 santimetrelik sürgülü yan kapı açıklığıyla sınıfında iddialı özellikler sunan yeni Express Combi, 182 bin 900 TL’den başlayan özel lansman fiyatlarıyla tüketiciyle buluşacak.

1,91 metre yükleme uzunluğuna sahip, 3,3 metreküplük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla segmentinin en geniş yükleme alanını sunan yeni Express Van ise lansmana özel 159 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Express Combi ve Express Van modellerinin ihtiyaçlara uygun donanım ve fiyat fayda oranıyla, markanın hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendireceğini dile getirdi.

Çağdaş, hafif ticari araç pazarının toplam pazardan yüzde 22 pay aldığını anımsatarak, "Minivan segmenti ise yüzde 50'si Combi ve yüzde 12'si Van olmak üzere hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 62'lik bir ağırlığa sahip. Böylesine önemli bir segmentte Renault’nun pratik ve verimli hafif ticari araçları Yeni Renault Express Combi&Express Van boyutları, kolay yüklemeye uygun yapıları, yükleme hacimleri, geniş saklama alanları ve konforlu iç mekanlarıyla her türlü gereksinimi karşılıyor.

"PAZARDAKİ EN İYİ SEÇENEKLERDEN"

Renault Ticari ailesinin yeni üyelerinin sınıfında iddialı modüler tasarım özellikleriyle hem iş hem de özel kullanımda işlevselliği en üst seviyeye taşıyarak pazardaki en iyi seçeneklerden olacağına inanıyoruz. Yeni Express’in ardından Renault’nun yenilenen diğer modellerini de Türkiye pazarına sunarak binek otomobil pazarındaki iddiamızı hafif ticari segmentine de taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Express Combi ve Express Van, 1.5 dCi 95 bg dizel motorla satışa sunuluyor. Yeni Express, 95 bg dizel motorla 6 vitesli şanzıman sunarken, konsoldan etkinleştirilen Eco-Mode sistemi, ek yüzde 12 yakıt tasarrufu sağlıyor.

'Vites Değiştirme Göstergesi', vites değiştirmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra yüzde 5 tasarruf sağlanabiliyor.