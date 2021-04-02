Yeni Renault Kangoo Avrupa fiyatı belli oldu

Renault, geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni Kangoo'yu Fransa'da siparişe açmaya hazırlanıyor. İşte yeni Renault Kangoo Avrupa fiyatı...

Fransız otomobil üreticisi Renault, yaklaşık 4 ay önce tanıttığı yeni Kangoo modelini kendi ülkesinde satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Nisan ayından itibaren satışa çıkacak yeni Renault Kangoo, yeni tasarımı ve teknolojileriyle müşterilerle buluşacak.

YENİ KANGOO NELER SUNUYOR

Yenilenen yüzü, krom detayları, belirgin omuz çizgisi ve eski nesilde olduğu gibi açılır arka camlarıyla dikkat çeken yeni Kangoo'da üç yetişkinin rahatlıkla seyahat edebileceği arka koltuklar, 2/3 ve 1/3 şeklinde kolayca katlanarak pratik bir kullanım sunuyor.

Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi ve navigasyon özelliğine sahip 8 inç multimedya ekranı gibi özelliklere sahip olan yeni Renault Kangoo, yolculukları daha güvenli ve keyifli hale getirmek için 14 adet sürüş asistan sistemini standart olarak sunuyor.

Aktif acil durum fren sistemi, dur-kalk ve şerit takip özelliğine sahip adaptif hız sabitleyici ve akfit kör nokta görüntüleme sistemi bunlardan bazıları.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Fransa'da Zen ve Intens olmak üzere iki farklı versiyonla satılan yeni Renault Kangoo'nun kaputu altında 100 ve 130 beygirlik güç çıkışları bulunan 1.3 litre TCe FAP benzinli motorun yanı sıra, 95 beygirlik 1.5 litre BluedCi dizel motor bulunuyor.

RENAULT KANGOO FİYAT LİSTESİ

Avrupa'daki satışları haziran ayında başlayacak yeni Renault Kangoo'nun fiyatları şu şekilde olacak: