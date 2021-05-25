Yeni Renault Taliant Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Renault, genişleyen ürün ailesinin son temsilcisi Taliant modelini Türkiye'de satışa sundu. İşte yeni Renault Taliant fiyatı ve özellikleri...

Renault, Taliant ile B Sedan segmentine yeni bir soluk getirecek. Renault'un tasarım ve marka DNA'sına tamamen sadık kalan Renault Taliant, yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük sunuyor.

'Taliant' ismi, Renault'nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor.

Renault Grubu’nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi dikkati çeken özellikleri de beraberinde getiriyor. Model, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşacak.

TEKNİK DETAYLAR

Tüketicilere geniş ve verimli bir motor yelpazesi sunan Renault Taliant, X-Tronic şanzımanla sınıfının otomatik vites seçeneğine sahip olan tek modeli olarak öne çıkıyor.

Otomobil, Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor.

Renault Grubu tecrübesiyle kalitesini ve güvenilirliğini kanıtlamış olan 100 beygir gücündeki ECO LPG motorda ise 6 ileri manuel şanzıman mevcut.

Segmentindeki tek fabrika çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren bu motorla Taliant, tüketicilere düşük yakıt tüketim maliyeti avantajını sunuyor.

Giriş versiyonu olan 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Joy ekipman seviyesinde var.

RENAULT TALIANT TÜRKİYE FİYATI

Hem perakende, hem de filo kullanıcılarına yönelik sunduğu özelliklerle segment liderliği hedefleyen model, lansmana özel ve sınırlı sayıda stokla 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.