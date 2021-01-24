Yeni Seat Leon Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Seat, kompakt modeli Leon'un yeni neslini Türkiye'de satışa sundu. İşte yeni Seat Leon Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Seat Leon, bugüne kadar gerçekleşen 2,3 milyon adetlik satış adediyle nesiller boyu devam eden bir başarıya imza atmıştı.

Leon modeli ayrıca 2014 yılından bu yana İspanya’nın en çok satan otomobili konumunda.

Seat markasının amiral gemisi olan Leon’un dördüncü nesli, 1.5 TSI 130 beygir motor ve FR donanım seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, 1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri ise şubat ayı içerisinde satışta olacak. 1.5 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 HP DSG motor seçeneğinin ise 2021 yılı ikinci çeyrekte satışta olması planlanıyor.

Yeni Leon'un Türkiye’de ilk etapta Style, Style Plus ve FR olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi sunulacağı bilgisi verildi. Konfor odaklı Xcellence donanım paketinin ise 2021 ikinci çeyrek içerisinde satışa sunulacağı kaydedildi.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Yeni Leon’da benzinli motorların tamamı turboşarjlı TSI motor seçeneklerinden oluşuyor. 1.0 litre motor seçeneklerinde 110 hp düz vites ve 7 ileri DSG otomatik vites seçenekleri bulunuyor. 1.5 litre benzinli motorlar ise 130 hp düz vites ve 150 hp 7 ileri DSG otomatik vites seçeneğiyle sunuluyor.

Otomatik vites seçeneklerinin tümünün 48V Li-Ion batarya ve jeneratör içeren bir hafif-hibrit (mHEV) teknolojisiyle donatıldığı da verilen bilgiler arasında.

SEAT LEON TÜRKİYE FİYATI

Yeni Seat Leon, 1.5 TSI 130 beygir motor ve FR donanım seçeneğiyle 231 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.



