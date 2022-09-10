Yeni Skoda Fabia Eylül 2022 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni Skoda Fabia, mart ayında Türkiye'de satışa çıkmıştı. Otomobilin fiyatını ve öne çıkan özelliklerini derledik.

2021 yılında tanıtılan yeni Skoda Fabia, uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz mart ayında Türkiye'de satışa çıkmıştı. Yeni Skoda Fabia, kaputu altındaki 1.0 litre TSI üç silindirli turbo üniteden güç alıyor.

Giriş seviyesinde 95 PS güç ve 175 Nm tork üreten motor, Elite donanım seviyesi ve manuel şanzımanla kombine ediliyor. Diğer seçenek ise 110 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor.

Otomobilin iç mekanında donanım seviyesine göre 3,5 inç gösterge bilgi ekranı veya 10,2 inç tamamen dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Konsolun merkezinde ise 6.8 inç veya 9.2 inç'lik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

"Hedef 25 bin satış"

Yeni Fabia’nın Türkiye lansmanında markanın bu yılki planları ve gelecek dönem hedefleriyle ilgili bilgiler veren Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, ''2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. Fabia’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak Fabia satışı hedefliyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Skoda Fabia eylül ayı fiyat listesi

Skoda Fabia fiyat listesine baktığımızda, eylül ayında bir önceki aya göre yok denecek kadar bir zam geldiğini görüyoruz.

1.0 TSI 95 PS Elite

Haziran: 459 bin 400 TL

Temmuyz: 459 bin 400 TL

Ağustos: 478 bin 900 TL

Eylül: 479 bin 010 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Haziran: 494 bin 900 TL

Temmuz: 494 bin 900 TL

Ağustos: 514 bin 400 TL

Eylül: 514 bin 510 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium

Haziran: 539 bin 900 TL

Temmuz: 539 bin 900 TL

Ağustos: 564 bin 400 TL

Eylül: 564 bin 510 TL

Merak eden okuyucularımız için, Fabia'nın mart ayında ülkemize giriş yapmasıyla açıklanan fiyat listesi şu şekildeydi:

1.0 TSI 95 PS Elite - 379 bin 900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427 bin 400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459 bin 900 TL