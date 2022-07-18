Yeni Skoda Fabia Temmuz 2022 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni Skoda Fabia, mart ayında Türkiye'de satışa çıkmıştı. Otomobilin fiyatına ve öne çıkan özelliklerine göz atıyoruz.

2021 yılında tanıtılan yeni Skoda Fabia, uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz mart ayında Türkiye'de yollara çıkmıştı.

Yeni Skoda Fabia'nın kaputu altında 1.0 litre TSI üç silindirli turbo üniteye yer veriliyor.

Giriş seviyesinde 95 PS güç ve 175 Nm tork üreten motor, Elite donanım seviyesi ve manuel şanzımanla kombine ediliyor. Diğer seçenek ise 110 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor.

Otomobilin iç mekanında donanım seviyesine göre 3,5 inç gösterge bilgi ekranı veya 10,2 inç tamamen dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Konsolun merkezinde ise 6.8 inç veya 9.2 inç'lik multimedya ekranı var.

"Hedef 25 bin satış"

Yeni Fabia’nın Türkiye lansmanında markanın bu yılki planları ve gelecek dönem hedefleriyle ilgili bilgiler veren Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, ''2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. Fabia’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak Fabia satışı hedefliyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Skoda Fabia Temmuz ayı fiyat listesi

Skoda Fabia fiyat listesine baktığımızda, haziran ayına göre temmuzda herhangi bir zam gelmediğini görünüyoruz.

1.0 TSI 95 PS Elite

Haziran: 459 bin 400 TL

Temmuyz: 459 bin 400 TL



1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Haziran: 494 bin 900 TL

Temmuz: 494 bin 900 TL



1.0 TSI 110 PS DSG Premium -

Haziran: 539 bin 900 TL

Temmuz: 539 bin 900 TL

Merak eden okuyucularımız için, Fabia'nın mart ayında ülkemize giriş yapmasıyla açıklanan fiyat listesi şu şekildeydi:

1.0 TSI 95 PS Elite - 379 bin 900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427 bin 400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459 bin 900 TL