Yeni Skoda Fabia Türkiye'ye giriş yaptı: İşte fiyat listesi

Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni Skoda Fabia, Türkiye'de satışa çıktı. Otomobilin fiyatını ve öne çıkan özelliklerini derledik.

2021 yılında tanıtılan yeni Skoda Fabia, uzun bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde yollara çıktı.

Yeni Skoda Fabia'nın kaputu altında 1.0 litre TSI üç silindirli turbo üniteye yer veriliyor.

Giriş seviyesinde 95 PS güç ve 175 Nm tork üreten motor, Elite donanım seviyesi ve manuel şanzımanla kombine ediliyor.Diğer seçenek ise 110 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor.

Otomobilin iç mekanında donanım seviyesine göre 3,5 inç gösterge bilgi ekranı veya 10,2 inç tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor.

Konsolun merkezinde ise 6.8 inç veya 9.2 inç'lik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

"HEDEF 25 BİN SATIŞ"

Yeni Fabia’nın Türkiye lansmanında markanın bu yılki planları ve gelecek dönem hedefleriyle ilgili bilgiler veren Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, ''2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. Fabia’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak Fabia satışı hedefliyoruz.

2021 yılında hedefimiz 40 bin araç satmaktı ve ilk 6 ayda bu tempoyu yakalamıştık. Bu yılki hedefimiz de 50 bin araç satmaktı. Ürün gamımızda buna el veriyordu. Bu rakama sonunda ulaşacağız ancak arz sorununun ortadan kalkması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Skoda’nın elektrikli modellerini 2024 yılında Türk tüketicisiyle buluşturmak istediklerini belirten Başar, ''Skoda olarak pazara sunduğumuz her yeni modelde markanın tasarım, donanım ve teknolojide geldiği noktayı bir adım daha ileri götürüyor.

Türkiye’de oldukça önemli bir sınıf olan B segmentinde Fabia’nın da birçok müşteriyi markamızla ilk kez tanıştıracağına inanıyoruz. 2014 yılında satışa çıkan Fabia’nın 3.ncü neslinin müşteri portföyü 39.5 yaş ortalamasındaydı.

4. nesil Fabia’nın öne çıkan üstün özellikleri ve sürüş dinamikleri ile yaş ortalamasını 35-36’lara çekmesini bekliyoruz.'' dedi.

SKODA FABIA TÜRKİYE FİYATI

1.0 TSI 95 PS Elite - 379 bin 900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427 bin 400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459 bin 900 TL