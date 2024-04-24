Yeni Skoda Kodiaq ağustosta Türkiye'ye geliyor Yeni Skoda Kodiaq, ağustosta hibrit 1.5 motorla Türkiye’de yollara çıkacak. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Skoda, yaklaşık 6 ay önce Berlin’de düzenlediği bir etkinlikte ülkemizde de büyük ilgi göre SUV modeli Kodiaq’ın yeni versiyonunun üzerindeki örtüyü kaldırmıştı. Otomobil, tasarım ve performans konusunda yeni özelliklerle karşımıza çıktı.

Skoda, 2016 yılında otomotiv sektörüne dahil ettiği D SUV modeli Kodiaq'ın yeni neslini ağustosta ülkemize getirecek.

Hedef yıl sonuna kadar 2 bin satış

8 yılda 800 bin adetin üzerinde satılan Kodiaq, 2. nesliyle Türkiye’de yıl sonuna kadar 2 bin satış hedefine ulaşmaya çalışacak.

Yeni Skoda Kodiaq neler sunuyor

Otomobil, artık daha şık, güçlü ve modern bir görünüm kazandı. Yeni Kodiaq, 17-20 inç arasında değişen jantlarla birlikte gelecek. Aynı zamanda, müşteriler 8 farklı renk seçeneği arasından tercih yapabilecek.

Skoda'nın son teknolojik özellikleriyle donatılan SUV modelde benzinli, hafif hibrit, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere birçok motor seçeneği karşımıza çıkıyor.

Tüm versiyonları 7 ileri DSG şanzımanla gelecek yeni Kodiaq, hafif hibrit teknolojisinden yararlanan 1,5 litrelik TSI benzinli motordan beslenecek ve 148 beygir güç üretecek.

Bunun yanı sıra 2,0 litrelik 201 beygir gücü üreten TSI motor da seçenekler arasında olacak.

Önden çekişli 148 beygirlik ve dört tekerlekten çekişli 190 beygirlik dizel motor seçenekleri de araçla birlikte gelecek.

204 beygirlik, 25,7 kWh bataryaya sahip şarj edilebilir hibrit versiyonun da sunulacağını da belirtelim.

2024 Skoda Kodiaq'ın teknolojileri arasında full LED Matrix farlar, 12.9 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve head-up display karşımıza çıkıyor..

60 km/s hıza kadar çalışan dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici de Kodiaq'ın fonksiyonları arasında yerini alıyor.