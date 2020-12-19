Yeni Skoda Octavia'nın Türkiye fiyatı belli oldu

Kasım 2019'da tanıtımı yapılan Skoda Octavia, kısa bir süre sonra ülkemizde satışa çıkacak. İşte Scoda Octavia Türkiye fiyatı...

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, Eylül 2020 itibarıyla Türkiye'ye giriş yapacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan üretim sorunları, bu tarihin ileriye alınmasına neden olmuştu.

Skoda'nın bayilere verdiği belgelerde sızan bilgilere göre yeni Skoda Octavia, 22 Aralık'ta 299 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Volkswagen Grubu'nun MQB platformundan çıkan kompakt modelleri arasında Golf 8'den sonra sergilenen Skoda Octavia 4, Türkiye'de iki farklı motor seçeneği ve iki farklı donanım paketiyle satılacak. Lansmana özel olarak yapılacak indirim miktarları ise 20 bin 100 TL ve 30 bin 400 TL arasında değişiyor.

Her ikisi de mild hybrid düzenine sahip 1.0 TSI e-TEC ve 1.5 TSI e-TEC motorlardan beslenecek olan yeni Octavia, Elite ve Premium paketleriyle satışa sunulacak..

ARALIK AYINA ÖZEL İNDİRİMLER

Aralık ayına özel fiyatlarla 299 bin 800 TL'ye satılan yeni Octavia 1.0 TSI e-TEC Elite modelinin normal fiyatı ise 319 bin 900 TL. Aynı donanım paketinin 1.5 TSI e-TEC versiyonu ise normalde 344 bin 900 TL iken, indirimle bu fiyat 324 bin 800 TL'ye iniyor.





Üst paket olan Premium ise indirim konusunda biraz daha avantajlı. 1.0 TSI e-TEC Premium lansmana özel 314 bin 900 TL'ye satılıyor, fakat normal fiyat 344 bin 900 TL olarak açıklandı. En dolu Octavia konumundaki 1.5 TSI e-TEC Premium ise normalde 369 bin 900 TL olan etiketini 339 bin 800 TL'ye indiriyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye