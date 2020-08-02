Yeni Skoda Scala'nın Türkiye fiyatı belli oldu

Skoda'nın kompakt modeli Scala Türkiye’de satışa sunuldu. Otomobilin özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Çek otomobil üreticisi Skoda'nın kompakt modeli Scala, Rapid modelinin yerine Türkiye pazarına giriş yaptı.

Scala'da 115 beygir güç üreten 1.0 TSI, 150 beygir güç üreten 1.5 TSI benzinli motorlar ve 115 beygir güce sahip 1.6 TDI dizel motor seçenekleri yer alıyor. Ayrıca bu motor seçeneklerinin hepsine 7 ileri DSG otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Elite ve Premium donanım seviyeleriyle sunulan Scala'da; LED farlar, 3D dinamik sinyal lambaları, 8 inç multimedya sistemi, ambiyans aydınlatması ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

Skoda’nın “Simply Clever” Akılcı Çözümleriyle donatılan Scala’da, ayrıca dijital gösterge paneli, kablosuz telefon şarj ünitesi, anahtarsız çalıştırma sistemi, elektrikli sürücü koltuğu ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da tercih edilebiliyor.

FİYAT

Yeni Skoda Scala, 189 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Elite paket ve 1.6 litre hacimli TDI motorla donatılan Scala ise 238 bin 400 TL'ye alınabiliyor.



