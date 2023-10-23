Yeni Subaru Crosstrek e-BOXER Türkiye’de satışta Subaru’nun en yeni ve en başarılı güvenlik teknolojileriyle donatılan Crosstrek e-BOXER modeli Türkiye'de satışa çıktı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

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Yeni Subaru Crosstrek, markanın kendine özgü e-BOXER elektrik destekli güç aktarma ünitesi ile ülkemizde satışa sunuldu.

Yeni Crosstrek, mümkün olan en iyi sürüş kabiliyetini, konfor seviyesini ve güvenliği sunmayı amaçlıyor.

Subaru XV modelinin tamamen yenilenmiş hali olan Yeni Crosstrek e-BOXER, selefinin mirasını güçlü, güvenilir, dayanıklı bir crossover SUV olarak daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

Avrupa’da ilk kez 2011 yılında lanse edilen ve Subaru Safe, Fun, Tough (Güvenli, Keyifli ve Sağlam) mottosunun Avrupa'da yeniden konumlandırılmasına öncülük eden Subaru XV, markanın satışlarının yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor.

Yeni nesil EyeSight Sürüş Destek Sistemi ile donatılan Crosstrek e-BOXER, 8’i yeni, 3’ü geliştirilmiş olmak üzere 11 adet sürücü destek ve güvenlik fonksiyonu ile birlikte satışa sunuluyor.

Teknik detaylar

SUBARU e-BOXER, günlük sürüşten adrenalini yüksek outdoor maceralarına kadar, zorlu yol koşullarında bile sportif ama konforlu ve sessiz, çevre dostu bir sürüş sağlıyor.

Daha güçlü yeni nesil Subaru e-BOXER, Subaru BOXER motorunu güçlü, anında tork ve duyarlı, doğal hissettiren bir hızlanma için bir elektrik motoruyla birleştiriyor.

Subaru e-BOXER sistemi, verimli bir sürüş için, özel 2.0 litrelik direkt enjeksiyonlu motor ile elektrikli motor arasındaki güç dağılım oranını sürüş koşullarına göre ayarlıyor.

Lineartronic şanzıman ile birleştiğinde, konforlu ve eğlenceli bir sürüş için sessiz, pürüzsüz ve güçlü bir performans ortaya koyuyor.

Türkiye fiyatı

Yeni Subaru Crosstrek Xclusive donanım paketiyle lansmana özel 2 milyon 199 bin TL’lik kampanyalı fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.