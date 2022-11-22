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    Yeni Subaru Impreza tanıtıldı: İşte özellikleri

    Subaru Impreza, güncellenen iç ve dış tasarımı, Boxer motor ile CVT kombinasyonu gibi özellikleriyle görücüye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:36
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    Yeni Subaru Impreza tanıtıldı: İşte özellikleri

    Subaru, altıncı nesil Impreza modelinin örtüsünü Los Angeles Otomobil Fuarı'nda kaldırdı. Beklendiği gibi 2024 Subaru Impreza'da artık sedan gövde tipi ve manuel şanzıman seçeneğine yer verilmedi.

    Yeni Subaru Impreza; Base, Sport ve RS olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle yollara çıkıyor.

    İlk iki seçenekte 152 hp güç ve 197 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli Boxer motor kullanılıyor. Daha sportif olan RS'te ise 182 hp güç ve 241 Nm'lik 2.5 litre Boxer motor mevcut.

    İç mekan

    İç tasarımda ise en büyük değişim, Sport ve RS'te sunulan 11.6 inçlik dikey multimedya ekranında yaşanıyor.. Sistem, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine de sahip.

    Yeni Subaru Impreza şu anda Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergileniyor. Otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı.

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