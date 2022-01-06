Yeni süper otomobil McLaren Artura, çip krizi nedeniyle ertelendi

McLaren Artura'nın yollara çıkışı, çip sıkıntısı nedeniyle temmuz ayına kadar gecikecek.

Geçtiğimiz yılın başlarında patlak veren küresel çip tedarik sorunları, yeni yılda da otomobil üreticilerini zorluyor.

Çip krizinin son kurbanı ise ünlü lüks spor otomobili üreticisi McLaren oldu. Şirketten yapılan açıklamada, çip sıkıntısı nedeniyle markanın yeni süper otomobili Artura'nın ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

"TESLİMATLAR TEMMUZ AYINA ERTELENDİ"

McLaren sözcüsü verdiği demeçte, "Devam eden yarı iletken sıkıntısı nedeniyle müşterilerin araçlarının teslimatını temmuz ayına kadar ertelemek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Artura'nın McLaren için yeni bir sayfa açması bekleniyor. McLaren'in yeni hafif araç mimarisine oturan ilk otomobili ve sınırlı sayıda üretilen P1 ve Speedtail modellerinin ardından Artura, şirketin ilk seri üretim hibriti olacak.

3.0 litrelik çift turbo V6 ve 7.6 kilovat saatlik pil paketiyle gelen Artura'nın toplam beygir gücü 670 olarak açıklandı.