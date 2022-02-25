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    Yeni Suzuki Baleno tanıtıldı: İşte özellikleri

    Yenilenen Suzuki Baleno'nun tanıtımı Hindistan'da gerçekleştirildi. Otomobilin özelliklerine ve tasarım detaylarına daha yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 09:18
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    Yeni Suzuki Baleno tanıtıldı: İşte özellikleri

    Yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle tanıtılan 2022 Suzuki Baleno, Hindistan'ın yanı sıra Afrika, Güney Amerika ve Orta Doğu pazarlarında müşterileriyle buluşacak.

    2022 Suzuki Baleno, yenilenen ön tasarımıyla daha modern bir görünüme kavuştu. Ön panjurun genişlediği yeni modelde, krom süslemeler eşliğinde yuvarlak LED sis lambalarına yer verildi.

    Tamamen değişen konsol kısmında Suzuki SmartPay Pro+ multimedya sisteminin kontrol edildiği 9 inç dokunmatik ekran karşımıza çıkıyor.

    Bunun yanı sıra 360 derece kamera, renkli head-up display ve Arcamys imzalı Surround Sense ses sistemi de müşterilere standart olarak sunuluyor.

    suzuki

    TEKNİK DETAYLAR

    Yeni Suzuki Baleno'nun kaputunun altında 1.2 litre atmosferik benzinli motor görev yapıyor.

    90 PS güç ve 113 Nm tork üreten motor, 5 ileri manuel veya CVT'nin yerini alan 5 ileri AGS otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor.

    Yeni Baleno, Hindistan'ın yanı sıra Afrika, Güney Amerika ve Orta Doğu gibi farklı pazarlara da ithal edilecek. Otomobilin yeniden Avrupa'ya gelmesi şimdilik beklenmiyor.

    suzuki baleno

    suzuki baleno

    suzuki baleno

    suzuki baleno

    suzuki


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