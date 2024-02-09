Yeni Suzuki GSX-S1000GX Türkiye'de ön satışa çıktı: İşte fiyatı Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de ön satışa sunulan ve mart ayında düzenlenecek Motobike İstanbul'da görücüye çıkarılacak olan Suzuki GSX-S1000GX modelinin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Suzuki, GSX ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Markanın en yeni modeli olan GSX-S1000GX, ön siparişe açıldı.

GSX ürün ailesinin diğer üyeleri olan GSX-S1000 ve GSX-S1000GT gibi sıralı dört silindirli 999 cc motorla güçlendirilen yeni GSX-S1000GX, bazı farklılıklara da sahip.

Daha uzun süspansiyon hareket mesafesi, ön ve arka tekerleklerde daha uzun hareket alanı sunarak araç ile zemin arasında daha fazla boşluk ve daha rahat bir dik sürüş pozisyonu sağlıyor.

Yeni süspansiyon performansı

Bu özelliklerin yanı sıra, motosiklet Suzuki'nin ilk elektronik süspansiyon sistemi olan Suzuki Gelişmiş Elektronik Süspansiyon (SAES) ve yeni teknolojisi olan Suzuki Adaptif Yol Stabilizasyon (SRAS) sistemiyle, kullanıcılara yepyeni bir süspansiyon performansı sunuyor.

Suzuki, yeni GSX-S1000GX’te performansı desteklemek, maksimum kontrol ve konfor sağlamak için özel olarak geliştirilen kompakt ve hafif şasisiyle dikkat çekiyor.

Sürücüye yakın konumlandırılmış, geniş elcikli gidon, rahat ve dik bir sürüş pozisyonuna katkı sağlarken şık görünümlü, altı kollu dökme alüminyum jantlar, yol tutuş özelliklerine, sürüş kararlılığına ve çok yönlü performansa katkı sağlıyor.

Motosiklette kullanılan Suzuki Sürüş Modu Seçici Alpha (SDMS-α), çok çeşitli sürüş koşullarında kontrol ve konfor arasında doğru dengeyi sağlayan entegre sürüş modlarına sahip.

Akıllı TLR Kontrolü, Suzuki Çekiş Kontrol Sistemini (STCS) Kaldırma Sınırlayıcı ve Yanal Eğilme Tork Kontrolüyle birleştirerek sürücünün motosikleti çeşitli ve farklı koşullarda daha iyi kontrol etmesine olanak tanıyor.

Yeni modelin elektronik donanımları arasında yer alan çizilmeye karşı dayanıklı 6,5 inçlik tam renkli TFT çok işlevli ekran, yansıma önleyici kaplaması ve akıllı telefon uygulaması içeriklerini görüntüleme desteğiyle dikkat çekiyor

Türkiye fiyatı

Markanın en yeni modeli olan GSX-S1000GX, 899 bin 900 TL’lik fiyatıyla ön satışa sunuldu.