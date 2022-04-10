Yeni taksi: Kirala, bin istediğin yerde bırak

Yeni taksi: Kirala, bin istediğin yerde bırak

Taksi şoförlerinin tavırlarından bıkanlar, dakikalık araç kiralayarak istediği yere rahatlıkla ulaşıyor.

İstanbul'da yaşanan taksi sorunu bilenen bir gerçek.

Her kesimden her yaştan insan, farklı konularda taksi şoförleriyle karşı karşıya gelebiliyor.

Özellikle Uber'in yasaklanmasının ardından piyasada rekabetsiz bir ortamın oluşması, taksicilerin yolculara karşı tavırlarını iyice değiştirdi.

Bin git, istediğin yere bırak

Ancak taksi kullanmak istemeyenler için farklı seçenekler de ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri de dakikalık araç kiralayabileceğiniz girişimler oldu.

Farklı markalar, dakikalık araba kiralama hizmeti veriyor.

Anahtarı içinde olan araçlara, indirdiğiniz uygulama üzerinden ulaşıyorsunuz.

Gitmek istediğiniz yere ulaşınca, arabayı park edip uygulama üzerinden ücreti ödeyerek yolculuğunuzu sonlandırıyorsunuz.

Yolculuğunuza yakıt da dahil.

Şirketlerin kendi politikaları doğrultusunda farklı kuralları var.

Kimi dakikalık ücret alırken kimi 15'er dakikada bir ücret alıyor.

Trafik yoksa taksiden ucuz

Özellikle trafiğin olmadığı saatlerde taksi ücretlerinden daha uygun hale gelmeye başlayan bu uygulamalar hızla yayılıyor.

Scooter uygulamasından rahatsız olan taksiciler, dakikalık araç kiralama girişimlerinden de memnun değil.